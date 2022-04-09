استقالة رئيس البرلمان الباكستاني بموازاة أزمة حجب الثقة عن عمران خان

2022/04/09 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ بدأ البرلمان الباكستاني، مساء السبت، التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان، فيما استقال رئيس البرلمان.وفي وقت سابق ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة رئيس وزراء باكستان، عمران خان، ستجتمع في الساعة التاسعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش)، السبت، في الوقت الذي استمرت فيه تأجيلات اقتراع البرلمان للإطاحة بخان.وقال أحد مسؤولي […]

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