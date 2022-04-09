مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون 60 ألف دولار شمالي بغداد

2022/04/09 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام مسلحين باقتحام منزل وسرقة 60 ألف دولار شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة اثدمت مساء اليوم على اقتحام منزل ضمن حي البساتين في منطقة الشعب وقاموا بسرقة مبلغ قدره 60 الف دولار امريكي ولاذوا بالفرار".

وأضاف المصدر أن "المنزل كان خالياً من ساكنيه".

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