بعد توقف دام خمس سنوات.. افتتاح توسعة مستشفى كربلاء التعليمي للاطفال قريبا (صور)

2022/04/09 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاث اشهر تفصلنا عن افتتاح التوسعة

الكبيرة لمستشفى كربلاء التعليمي

للاطفال بعد ان شهدت عمليات انجازها

توقفات اضطرارية على فترتين وصلت الى

خمس سنوات منها اربع سنوات خلال الحرب

ضد عصابات "داعش" الارهابي

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