2022/04/09 | 22:32 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حملت زيارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت إلى أوكرانيا العديد من المستجدات على صعيد المساعدات التي تنوي المملكة المتحدة تقديمها لكييف، بوكذا الموقف الثابت لبريطانيا ضد الغزو الروسي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون من كييف: ما فعله بوتين "جرائم حرب") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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