جونسون من كييف: ما فعله بوتين

2022/04/09 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت زيارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت إلى أوكرانيا العديد من المستجدات على صعيد المساعدات التي تنوي المملكة المتحدة تقديمها لكييف، بوكذا الموقف الثابت لبريطانيا ضد الغزو الروسي.

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