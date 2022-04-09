نقابة الفنانين تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن ماحدث مع الفنان اياد الطائي

2022/04/09 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتابعُ بقلقٍ وغضبٍ كبيرين ما يحدثُ من محاولات تضييقٍ على الفنّ والإعلام العراقيين في الأسبوعين المنصرمين، في نسقٍ سيءٍ يمتدّ إلى إرث الديكتاتورية الظالمة من جهة، ويُنهي الثمرة الوحيدة لسقوط النظام الصدّامي الذي تمرّ ذكراه هذه الأيام: حريّة التعبير، أو بمعنى أدق: ما تبقّى منها.إن الاستهداف الممنهج لكل رأي يشير إلى فساد أو […]

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