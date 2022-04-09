-راسبوتين- الرئيس الروسي - جورج كتن

2022/04/09 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جورج_كتن غالبا ما تلعب الايديولوجيا ونظريات مفكرين وفلاسفة دورا في تبرير السياسة في دول استبدادية.



بشكل خاص يبدو هذا المفهوم اكثر وضوحا وتجسدا في روسيا السوفييتية عندما لعبت الايديولوجيا الماركسية اللينينية دورا هاما في تبرير السياسة الداخلية التي اقامت رأسمالية دولة استبدادية تحت شعارات "اشتراكية"، والسياسة الخارجية التوسعية للدولة الروسية في الجوار الاوروبي والآسيوي تحت شعارات الاممية ونشر الاشتراكية في ......





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