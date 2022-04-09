يوميات دنماركية 200+96 - حكمة اقبال

2022/04/09 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- تقرير القصر:أصدر القصر الملكي في صفحتة الرسمية على الانترنت، التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الملكة وولي العهد خلال السنة الماضية 2021.



تضمن التقرير الذي صدر ب 47 صفحة واشتمل على جزئين، الأول: انه وعلى الرغم من اجراءات السلطات الصحية ضد وباء كورونا، فقد شمل العام الماضي حوالي 400 نشاط رسمي يخص الملكة وافراد العائلة المالكة.



ثانياً: الحسابات السنوية للقصر الملكي التي بينت ان عام 2021 كان مرة ......





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