زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي تركيا

2022/04/09 | 22:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت خدمة الكوارث في تركيا أن زلزالا قويا ضرب شرقي البلاد اليوم السبت.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.2 درجة ضرب بلدة بوتورغ في ولاية ملاطية الساعة 5:02 مساء بالتوقيت المحلي (1402 بتوقيت غرينتش).وتم تسجيل الهزة على عمق 6.7 كيلومترات (4.2 ميل).وقالت آفاد إنه لم […]

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