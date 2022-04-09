8 نصائح للحفاظ على صحة أسنانك في رمضان

2022/04/09 | 22:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تحتاج الأسنان إلى عناية خاصة خلال شهر رمضان المبارك مع تغير أوقات الوجبات وعادات الطعام وتناول الكثير من الحلويات.ونقدم فيما يلي مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة أسنانك خلال شهر رمضان المبارك، بحسب موقع هيلث تيست: التنظيف بالفرشاة والمسواك أفضل طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة هي تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا […]

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