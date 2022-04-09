إنتر يتجاوز فيرونا ويواصل الضغط على جاره ميلان

2022/04/09 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تغلب إنتر ميلان على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثنائية إنتر ميلان نيكولو باريلا والبوسني إيدين دجيكو في الدقيقتين 22 و30 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 66 نقطة مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر جاره ميلان الذي يحل غدا السبت ضيفا على تورينو.

في المقابل، توقف رصيد فيرونا عند 45 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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