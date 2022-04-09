مسلحون يقتحمون منزلاً في بغداد ويسرقون مبلغاً مالياً

2022/04/09 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن مسلحين اقتحموا منزلاً في بغداد وسرقوا مبلغاً مالياً.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مجموعة مسلحة أقدمت على اقتحام منزل ضمن حي البساتين في منطقة الشعب شمال شرق بغداد".

وبين أنهم "قاموا بسرقة مبلغ قدره 60 الف دولار امريكي ولاذوا بالفرار".

وأكد أن "المنزل كان خالياً من ساكنيه".

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