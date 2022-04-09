2022/04/09 | 22:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزرجي: الشهيد ان رحل بجسده فإنه سيظل خالداً في ذاكرة وطنه وشعبه وأسرته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/09 | 22:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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