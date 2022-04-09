2022/04/09 | 22:50 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من اجمل الاصوات طفل عراقي يغني عذبنا البعاد .. والشاعر علي رياض يهدي له قصيدة مجانية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من اجمل الاصوات طفل عراقي يغني عذبنا البعاد .. والشاعر علي رياض يهدي له قصيدة مجانية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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