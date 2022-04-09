ترامب ينافس عمالقة التكنولوجيا ويفضل استخدام الورق

2022/04/09 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتسب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لقبا جديدا بعد مغادرته البيت الأبيض، لتتعدد ألقابه.فقد أصبح ترامب رائد أعمال في مجال التكنولوجيا، ليضيف لقبًا جديدًا إلى ما يحمله من ألقاب، لينافس بذلك عمالقة التكنولوجيا.تعد تلك الخطوة مفاجئة لشخص بالغ من العمر 75 عامًا، ولا يستخدم البريد الإلكتروني، ويفضل بدلاً من ذلك كتابة […]

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