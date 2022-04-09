2022/04/09 | 23:03 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال زيلينسكي "لا أحد يريد التفاوض مع أشخاص عذبوا أمته - كرجل وكأب أدرك ذلك جيدا".
لكنه أضاف "لا نريد أن نضيع فرص الحل دبلوماسي، إذا توافرت لدينا".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: ملتزمون بالسعي لتحقيق السلام رغم الفظائع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكنه أضاف "لا نريد أن نضيع فرص الحل دبلوماسي، إذا توافرت لدينا".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: ملتزمون بالسعي لتحقيق السلام رغم الفظائع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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