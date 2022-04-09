زيلينسكي: ملتزمون بالسعي لتحقيق السلام رغم الفظائع

2022/04/09 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال زيلينسكي "لا أحد يريد التفاوض مع أشخاص عذبوا أمته - كرجل وكأب أدرك ذلك جيدا".لكنه أضاف "لا نريد أن نضيع فرص الحل دبلوماسي، إذا توافرت لدينا".

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