رئيس وزراء بريطانيا يزور كييف.. ويناقش مع زيلينسكي إعادة بناء أوكرانيا

2022/04/09 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة الأوكرانية كييف، السبت، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني على حسابه الرسمي في تويتر.

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