خريف البطريرك، صرخة ضد الدكتاتورية وحكم الفرد - محمد زكريا توفيق

2022/04/09 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هو غابرييل غارسيا ماركيز؟ولد غابرييل خوسيه غارسيا ماركيز في 6 مارس 1927، في مدينة أراكاتاكا بدولة كولومبيا.



والدته هي لويزا سانتياغا ماركيز إيغوران، ووالده هو غابرييل إليجيو غارسيا.



يعرف ماركيز، المؤلف والصحفي، الحاصل على الجوائز، ببساطة أسلوبه وحكمته الملحوظة.



تم الاعتراف بماركيز كواحد من أبرز كتاب الروايات والقصة القصيرة في القرن العشرين.لم يكن جده موافقا على زواج أمه من وال ......





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