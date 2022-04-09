اليمين الكيمتي المصري وتجربة حزب الكتائب اللبناني - سامح عسكر

2022/04/09 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في سؤال عن تفسير معنى "تيار قومي مصري متطرف يريد طرد السوريين" قلت: في السياسة غالبا ما ينقسم الناس إلى يمين ويسار، بحيث يغلب على اليمين التفكير بطريقة فردية لذواتهم وجماعاتهم، بينما يغلب على اليسار التفكير الجماعي وشعارات الوحدة العامة ومقاومة الأقوياء، لذا فاليسار غالبا لا يهاجمون ضعيفا، ومن تلك الجزئية تم تصنيف جماعات الإرهاب الديني بأنها يمينية لعدوانها الدائم على الضعفاء وتقديم مصالحهم الفر ......





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