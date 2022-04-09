الحشد الشعبي يعلن حصيلة الضحايا في هجوم كركوك

2022/04/09 | 23:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحشد الشعبي تزف الشهيد البطل عجيل محمد الجبوري الذي ارتقى جنوب غرب كركوك تزف هيئة الحشد الشعبي بكل فخر واعتزاز شهيدها البطل عجيل محمد ابراهيم الجبوري أحد مقاتلي اللواء 56 بالحشد الشعبي الذي ارتقى، مساء اليوم السبت، اثر الهجوم الارهابي “الداعشي” الغادر على قرية دكشمان التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك خلال وقت الافطار […]

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