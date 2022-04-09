البرلمان الباكستاني يصوت بالموافقة على حجب الثقة عن حكومة عمران خان

2022/04/09 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن البرلمان حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في تصويت جرى مساء يوم السبت.

وصوت البرلمان الباكستاني يوم السبت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بعد 13 ساعة من محاولة الحزب الحاكم تأخير الاقتراع.

وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر وهو حليف لخان، استقالته، الأمر الذي ترتب عليه ترك مقعده شاغرا.

وأعلن بدء جلسة التصويت، أحد المشرعين من المعارضة، الذي جلس على المقعد الشاغر لرئيس البرلمان.

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