2022/04/09 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة والزراعة تستنفران جهودهما لمنح موافقات إجازات الإستيراد غليان شعبي من إرتفاع أسعار المواد الغذائية وسط تعثّر الحلول الحكومية بغداد – قصي منذر شكا مواطنون من ارتفاع جديد باسعار المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات خلال شهر رمضان ،عقب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من عبء الازمة الاقتصادية الناجمة من الازمة الاوكرانية، فيما اكدوا ان هذه […]

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