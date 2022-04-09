2022/04/09 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى الحشد الشعبي، السبت، احد مقاتليه ومدني بهجوم "داعشي" في كركوك.

وقال الحشد في بيان، إن "هيئة الحشد الشعبي تزف بكل فخر واعتزاز شهيدها البطل عجيل محمد ابراهيم الجبوري أحد مقاتلي اللواء 56 بالحشد الشعبي الذي ارتقى، مساء اليوم السبت، اثر الهجوم الارهابي "الداعشي" الغادر على قرية دكشمان التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك خلال وقت الافطار".

وأضافت أن "الهجوم اسفر ايضا عن اصابة مقاتلين اثنين باللواء، فضلا عن استشهاد أحد المدنيين واصابة اربعة آخرين واختطاف اثنين آخرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينعى احد مقاتليه ومدني بهجوم 'داعشي' في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينعى احد مقاتليه ومدني بهجوم 'داعشي' في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).