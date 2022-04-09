2022/04/09 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية بدأت بالدخول عبر منفذ الشلامجة.واضاف المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية بدأت بالدخول عبر منفذ الشلامجة، فيما استقبلها عدد من المتظاهرين”.

ظهرت المقالة بعد تظاهرات غاضبة..



الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية تبدأ بالدخول عبر منفذ الشلامجة أولاً على ايرث نيوز.

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