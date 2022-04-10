البرلمان الباكستاني يطيح برئيس الوزراء عمران خان بعد تصويت بحجب الثقة

2022/04/09 | 23:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطيح برئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، من منصبه، وسط مزاعم بسوء الإدارة الاقتصادية وسوء إدارة السياسة الخارجية للبلاد.

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