2022/04/09 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، تمسكه بمرشحه ريبر احمد لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا عدم الموافقة على أي مرشح تسوية او تنازله عن المنصب.

وقالت النائب عن الحزب الديمقراطي دانا جزا، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لم يطرأ أي جديد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، ولم نوافق على مرشح للتسوية إطلاقا".

وأضافت ان "الحزب الديمقراطي لم يتنازل عن المنصب مقابل مكاسب أخرى"، مشيرا الى ان "ريبر احمد لازال المرشح الوحيد ولم يطرح أي بديل".

وأوضحت جزا ان "الحزب الديمقراطي يرحب بجميع مبادرات التفاوض للخروج من الأزمة، شريطة أن تطرح على تحالف إنقاذ وطن، وأيضا شرط أن لاتخل باستحقاقنا السياسي والانتخابي، رئاسة الجمهورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع بدء العد تنازلياً لمهلة الصدر.. الديمقراطي الكردستاني يبعثر أوراق المفاوضات بين السياسيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع بدء العد تنازلياً لمهلة الصدر.. الديمقراطي الكردستاني يبعثر أوراق المفاوضات بين السياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).