العائلة الملكية البريطانية تشارك قصيدة تكريما للأمير الراحل فيليب في ذكرى وفاته

2022/04/09 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت العائلة الملكية البريطانية قصيدة تكريما للأمير الراحل فيليب في الذكرى الأولى لوفاته.وفقا لموقع “ذا جارديان” كتب المرثية الشاعر سيمون أرميتاج ونشرت عبر الحسابات الرسمية للأسرة الملكية على مواقع التواصل الاجتماعي.القصيدة بعنوان البطاركة – مرثاة، يقرأها أرميتاج على موسيقى البيانو ويرافقها فيديو مونتاج لصور من حياة دوق إدنبرة، بما في ذلك صور […]

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