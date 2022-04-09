انقطاع الكهرباء عن 100 مليون شخص في نيجيريا

2022/04/10 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 117 مليون شخص في نيجيريا إثر عطل أصاب الشبكات الكهربائية في البلاد.وحسب تلفزيون “Arise” النيجيري بقيت العاصمة أبوجا وأكبر مدينة في البلاد لاغوس من دون كهرباء.وأكد وزارة الطاقة النيجيرية أن خبراء يحققون في أسباب الحادث.ويعتبر الحادث الحالي هو الثالث على التوالي خلال الشهر الأخير، حيث […]

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