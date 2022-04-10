عقار جديد يمنح الأمل لمرضى السرطان.. يحوّل الجسم إلى قاتل للخلايا

2022/04/10 | 00:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / يُجري الباحثون تجارب على علاج جديد يعيد توجيه جهاز المناعة في الجسم لقتل الخلايا السرطانية، ما قد يوفر الأمل للمرضى الذين نفدت خياراتهم.يقول الباحثون إن دواء “AFM24” يُظهر علامات فاعلية لدى ثلث المرضى الذين يعانون من سرطانات متقدمة وتوقفت أجسامهم عن الاستجابة للعلاج، بما في ذلك سرطان الأمعاء والرئة والبنكرياس.ويأمل فريق […]

ظهرت المقالة عقار جديد يمنح الأمل لمرضى السرطان..



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