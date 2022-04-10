2022/04/10 | 00:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة: إدخال الوجبة الأولى من بيوض أسماك الكارب في مفقس اسماك المشرح في ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/10 | 00:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة: إدخال الوجبة الأولى من بيوض أسماك الكارب في مفقس اسماك المشرح في ميسان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة: إدخال الوجبة الأولى من بيوض أسماك الكارب في مفقس اسماك المشرح في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).