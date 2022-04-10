مانشستر يونايتد يفتح تحقيقاً بحادثة رونالدو

2022/04/10 | 00:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فتح مانشستر يونايتد تحقيقا مع كريستيانو رونالدو، بسبب مقطع مصور يظهر فيه اللاعب البرتغالي وهو يلقي الهاتف الجوال لأحد جماهير إيفرتون على الأرض لدى مغادرة ملعب جوديسون بارك.وكشفت قناة “سكاي سبورتس” أن “مانشستر يونايتد فتح تحقيقا لكشف ملابسات الواقعة”.وأظهرت الصور التي نشرت على الشبكات الاجتماعية النجم البرتغالي بينما يلقي هاتف أحد […]

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