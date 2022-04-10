مبابي ونيمار يقودان باريس للفوز بسدادسية على كليرمون

2022/04/10 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدك باريس سان جيرمان على مضيفه كليرمون بسداسية لهدف، مساء السبت، في الجولة 31 من الدوري الفرنسي.سجل أهداف سان جيرمان نيمار جونيور "ثنائية" وكيليان مبابي "هاتريك" في الدقائق 6 و19 و71 و74 و80 و83.بينما أحرز جويل دوسو هدف كليرمون الوحيد في الدقيقة 42.رفع العملاق الباريسي رصيده إلى 71 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، بينما تجمد رصيد كليرمون عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.

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