ريال مدريد يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني

2022/04/10 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب ريال مدريد خطوة أخرى من إحراز لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه السبت على ضيفه خيتافي 2-صفر ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين، مختتمًا أسبوعًا مثاليًا.

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