وصول عمليات الإزالة في غابات الأمازون في البرازيل إلى مستوى قياسي جديد

2022/04/10 | 00:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الجزء من غابات الأمازون المطيرة المتضررة من إزالة الغابات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 هو الأعلى على الإطلاق، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE).

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