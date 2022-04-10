هل يمكن لحكومة الكاظمي ارسال موازنة 2022 للبرلمان؟

2022/04/10 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير في الشأن القانوني والدستوري علي التميمي، الاحد، على إمكانية ارسال الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى مجلس النواب العراقي.

وقال التميمي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن باي حال من الأحوال ارسال مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى مجلس النواب العراقي من قبل حكومة تصريف الاعمال، فالحكومة الحالية بلا صلاحيات كاملة ولا يمكن ارسالها هكذا قوانين".

وبين انه "حتى المحكمة الاتحادية لا تستطيع اصدار اي قرار او فتوى دستورية تتيح للحكومة الحالية ارسال مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2022 الى مجلس النواب العراقي".

وأكد أن "هذا ليس من صلاحيات المحكمة، ولهذا الموازنة لم ترسل للبرلمان الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

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