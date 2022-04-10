الشارع العراقي يترقب ملف تشكيل الحكومة ومطالبات بتذليل العقبات لتحديد مصير البلاد (تقرير)

2022/04/10 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تتصاعد في الوقت الحاضر مطالبات من الشارع العراقي بتذليل العقبات لتحديد مصير البلاد، حيث ان الشارع العراقي يعيش في حالة ترقب لملف تشكيل الحكومة.

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