2022/04/10 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار استهداف المدنيين في أوكرانيا

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