2022/04/10 | 01:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تحطيمه بهاتف محمول لأحد المشجعين، عقب خسارة فريقه بهدف نظيف لصالح إيفرتون، في الدوري الإنجليزي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لحظات صعبة".. كريستيانو رونالدو يعتذر بعد تحطيمه هاتف مشجع صغير السن) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لحظات صعبة".. كريستيانو رونالدو يعتذر بعد تحطيمه هاتف مشجع صغير السن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).