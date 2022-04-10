إستعادة الماضي الجميل لا تبني المستقبل - المنصور جعفر

2022/04/10 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هذا رأي إزاء دراسة مقارنة لمشروعات التغيير في السودان، قدمت الدراسة للجمهور في اللغة العربية بإسم"هيئة تحليل الأزمة" ولا أدري إن كانت جزءاً من الهيئة الأمريكية التي تحمل إسم "تحليل الأزمات" أو إنها مختلفة عنها.



كشفت مقارنة تفاصيل مشروعات التغيير عن مصيبة كبيرة جداً هي إن مشروعات التغيير متفقة على شعاري "العدالة" و"السلام"، لكنها مختلفة على كل أوليات مهام وتفاصيل قضايا العدالة والسلام.





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