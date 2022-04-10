هل بدأت نهاية مدّ الليبرالية الجديدة؟ - مصطفى العبد الله الكفري

2022/04/10 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري خلال فترة الستينات من القرن العشرين كانت جامعة شيكاغو الأمريكية المكان الرئيس لتأسيس (الليبرالية الجديدة)، من خلال أفكار كل من الاقتصادي الكبير ميلتون فريدمان أستاذ مادة النظرية الاقتصادية، وليو شتراوس أستاذ فلسفة السياسة.



أعطى ميلتون فريدمان منظوراً مناقضاً لكل مسار السياسات الاقتصادية الكينزية التي سادت لمدة أربعة عقود بعد أزمة 1929 العالمية، معارضاً بذلك أي تدخلية تنظيمية - تخطيطية للدولة، ......





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