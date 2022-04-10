تجديد الخطاب الديني: سحر دبيّ مثالاً -اسمها محمد 43- - لمى محمد

2022/04/10 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد من يحبك، يحب سلبياتك، لأنها تعلن عن بشريتك..



لستَ وليس ملاكاً!من يحبك..



يسند لحظات ضعفك، ما حاجتكَ إليه في قوتك؟و قد يحاول أحدهم أذيتك و كسرك، فيكون في اعتقاده طمأنينة قلبك…من يغادرك في ضعفك، اكسرْ جرار ذكرياتك خلفه..



واترك الباب مفتوحاً..



سعادتك في عناوين من اختاروا الدخول.هذا ما كتبته، عندما أحسستُ أنا العانس الأربعينية بأن قلب عليّ أصبح ملكاً ل هبة…شيء ما في داخل ......





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