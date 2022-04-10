2022/04/10 | 01:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mSR011JGDok

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة في شارع الكفاح في بغداد | رمضان أهلنا مع أحمد الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة في شارع الكفاح في بغداد | رمضان أهلنا مع أحمد الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).