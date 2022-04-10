السيستاني يُجيب على حكم استخدام “الكريمات” و”الكحل” في رمضان

2022/04/10 | 01:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ نشر مكتب المرجع الديني علي السيستاني، اليوم الأحد، استفتاءً بشأن حكم استخدام المرأة لـ “الكريمات المرطّبة” و”الكحل” في شهر رمضان.ونشر المكتب فتوى المرجع الأعلى رداً على سؤال يقول: “عندي علاج لحب الشباب في الوجه وهو يتطلب وضع كريم مرطب للوجه ظهراً علماً انه لو لم اضع هذا الكريم لا يمكني الاستمرار في […]

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