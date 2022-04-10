كلكامش معاصر ..معرض تشكيل سمعي بصري للفنانة أسماء الانباري في لندن

2022/04/10 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- باريس -الزمان: يقام في قاعة المعهد الثقافي الفرنسي في المملكة المتحدة في العاصمة لندن للفترة من 12 لغاية 15 أيار 2022 معرض “گلگامش معاصر”، ‎ وهو تركيب سمعي بصري لإسقاطات الفيديو والموسيقى وفن الأداء.المعرض من انتاج واخراج الفنانة التشكيلية البارزة والمهندسة المعمارية البريطانية- العراقية أسماء الأنباري، المقيمة في لندن والمتخصصة في […]

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