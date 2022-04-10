التشيك تعرض على

2022/04/10 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا أنها ستبحث خلال زيارتها إلى واشنطن الشهر الجاري، سبل استخدام البنتاغون قواعد عسكرية في بلادها.وقالت في مقابلة مع شبكة "DenikN": في إطار هذه المفاوضات الثنائية، أود أن أطرح هذا الموضوع عن وجود عسكريين أمريكيين في الجمهورية".وأضافت: "التشيك يمكن أن تحذو حذو سلوفاكيا، التي منحت الجيش الأمريكي مؤخرا الفرصة لاستخدام قاعدتين جويتين".وتابعت: "لا أريد التحدث عن تفاصيل محددة، لكنني أعتقد أنه سيكون من المهم بالنسبة لنا إذا تم إعداد نوع من الاتفاق حول هذا الموضوع"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الوثيقة ستخضع للموافقة من قبل مجلسي البرلمان التشيكي".من جهته، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إن "الحكومة تدرس كل فرصة لتعزيز أمن جمهورية التشيك استجابة للوضع في أوكرانيا"، وأن "أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في مجال الدفاع يجب أن يوافق عليه مجلسا البرلمان التشيكي".

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