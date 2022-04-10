يا لضآلة حق النساء أمام حقوق الرجال في القانون العراقي - فؤاده العراقيه

2022/04/10 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه التقيت بها صدفة ,امرأة حائرة كبقية النساء بعيونها المنكسرة وبرأسها المُنكس للأسفل بسبب زوج استغل سلطته عليها لسنوات وما أن انتهت مهمتها قام برميها للشارع بكلمة واحدة فقط وكذلك بقية الحقوق التي تجعله يتزوج ويطلق وفقا لشهواته ومن دون حساب سوى دفع بضعة دنانير لا تُضاهي ما دفعته هي من سنوات عمرها ، تزوج عليها ورماها للشارع وهي الآن لا تطمح بأكثر من الحصول على راتب للرعاية الاجتماعية عسى أن يكفيها خبزا ......





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