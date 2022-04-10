إقالة عمران خان من رئاسة الحكومة الباكستانية بعد تصويت برلماني حجب الثقة عنه

2022/04/10 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسلام اباد-(أ ف ب) – أقيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من منصبه الأحد بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة بعد أزمة سياسية استمرّت أسابيع عدة.ولم يتّضح على الفور متى ستختار الجمعية الوطنية رئيسا جديدا للوزراء، لكن من شبه المؤكد أن زعيم المعارضة شهباز شريف سيخلف خان في رئاسة حكومة باكستان، […]

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