خيارات العراقيين: بين الأسوأ والأسوأ! 

2022/04/10 | 02:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذ تواطأت إرادات دول خارجية، وإرادات سياسية داخلية، على صناعة تراجيديا الدمار والخراب والفوضى التي يعيشها العراقيون اليوم، حتّى باتت خيارات الخلاص مِن هذا الواقع المأسوي بالركون إلى الماضي والتفكير بالخلاص حتّى وإن كان على يد مَن هو أسوأ مِن الحكّام الحاليين!

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