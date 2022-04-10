2022/04/10 | 02:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف موقع تويتر حساب المتحدث العسكري باسم قوات المتمردين الحوثيين، يحيى سريع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر يوقف حساب المتحدث العسكري باسم الحوثيين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر يوقف حساب المتحدث العسكري باسم الحوثيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).