2022/04/10 | 02:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gJ2IAUE243Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد حميد : بعد هبوط مستواي أردت ان اعود حتى أثبت للجميع ان محمد حميد مازال لديه الكثير) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد حميد : بعد هبوط مستواي أردت ان اعود حتى أثبت للجميع ان محمد حميد مازال لديه الكثير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).