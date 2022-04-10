آية الله المدرسي يستقبل ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي (صور)

2022/04/10 | 02:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل آية الله السيد محمد تقي

المدرسي، السبت، في مكتبه بكربلاء

المقدسة ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

وذكر مكتب المدرسي في بيان تلقت

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